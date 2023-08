Pioli: “Importante iniziare bene”, poi il commento sui nuovi acquisti

Il tecnico del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’amichevole col Monza. Le parole sulla stagione che sta per iniziare!

Stefano Pioli si è espresso sul match giocato contro il Monza valido per il “Trofeo Silvio Berlusconi“. Non solo l’amichevole odierna, ma anche qualche pensiero sulla stagione che avrà inizio ufficialmente tra pochissimo. Un occhio anche ai nuovi acquisti ed al loro rendimento. Le parole del tecnico del Milan!

Obiettivo definito e fiducia nei nuovi, le parole del mister!

Uno step alla volta per Pioli che si è focalizzato solamente sulla prima partita di campionato. D’altro canto non ha tagliato le ali dell’entusiasmo ai suoi giocatori che credono di poter vincere trofei durante la stagione. Occhio, però, a non perdere il focus sul campo.

Il nostro obiettivo è vincere la prima partita di campionato. È giusto che i ragazzi siano ambiziosi, ma ora è importante prepararci. Stasera abbiamo tenuto bene il campo, recuperato tanti palloni: dobbiamo però concretizzare meglio le situazioni che creiamo. Le ultime amichevoli ci daranno la possibilità di arrivare meglio all’inizio del campionato.

Senz’altro il Milan è tornato competitivo da almeno 3 anni, ma il campionato non sarà facilissimo “da portare a casa”. Gli acquisti hanno convinto il mister che ne è felice e spera di lavorare al meglio con loro per la stagione prossima. Attenzione ad iniziare col piede giusto, difficilissime le prime partite (prima della pausa nazionali) che aspettano i rossoneri.

Sono 3 anni che il Milan è tornato competitivo, ci sono 6-7 squadre che partono per vincere e alla fine ci riesce una sola. Non dobbiamo stravolgere un percorso che ci ha portati ad essere protagonisti in Italia e in Europa. I giocatori che sono arrivati sono di livello, chiaro che c’è bisogno di tempo per adattarsi ma credo ci sia una buona base per giocare il calcio che ci piace. Le prime 3 di campionato sono particolarmente difficili, poi arriverà la sosta. È importante iniziare bene.

Uno sguardo ai nuovi acquisti che hanno portato ottime novità in rosa di cui il mister ne è contento. Uno sguardo anche al modulo futuro che potrebbe usare il Milan durante il proseguo della stagione.

A centrocampo con Musah siamo al completo, sono molto contento e spero di continuare con questi compreso Krunic. Reijnders è molto intelligente, Musah è aggressivo mentre Loftus ci dona tecnica e fisicità. Tutti i nuovi acquisti possono darci qualcosa di importante. I miei giocatori sono molto duttili e lo spirito della squadra è quello giusto. Ovviamente dobbiamo migliorare delle cose.

Possibilità di 4-2-3-1 quindi nel futuro della squadra. Il mister non si pone limiti su quale sarà il modulo principale durante la stagione.