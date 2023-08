Pioli in conferenza: “Vogliamo la terza vittoria”, poi su Lukaku

Si avvicina il primo grande match di campionato di Serie A. Roma e Milan, andrà in scena domani sera all’Olimpico alle 20.45. Due squadre che stanno vivendo situazioni diverse, ma accomunate dall’entusiasmo.

I giallorossi per l’arrivo di Romelu Lukaku, mentre i rossoneri per l’avvio stagionale spumeggiante e l’ottima performance dei nuovi acquisti. In occasione della sfida, alla vigilia Stefano Pioli, ha risposto ad alcune domande in merito alla partita e alla situazione mercato riguardante Taremi.

Conferenza Pioli: le dichiarazioni per Roma Milan

Il commento di Stefano Pioli sulla partita di domani.

Ogni partita è la partita della svolta. Noi siamo il Milan e vogliamo giocare per vincere. La Roma è forte anche se ha solo un punto, ha ottenuto buoni numeri nelle prime due partite disputate. Vogliamo dare continuità alle prime due vittorie. Il nostro obiettivo è fare il nostro calcio, cercando di limare al massimo gli errori, sono gli avversari che cambiano. Dovremo essere attenti e precisi, cercando di fare la partita e non subirla. Rispetto all’anno scorso è cambiato tanto. Le posizioni che andremo a prendere in possesso sono determinate dallo spazio che ci lasceranno. Senza palla l’idea è di essere aggressivi, ma bisogna essere attenti.

Le parole del tecnico sull’acquisto di Lukaku e sull’assenza di Dybala.

É un acquisto importante sulla carta, poi vedremo cosa dirà il campo. Cambia poco a livello di ambiente visto che la Roma fa spesso sold out. Noi lavoriamo per giocare partite così in stadi come questi. Certe cose non ci spaventano, ma ci stimolano. Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è forte, organizzata, molto fisica, pericolosa, soprattutto su palla inattiva, e inoltre concede poco. Dobbiamo essere preparati.

Il commento sui nuovi acquisti.

Abbiamo lavorato tanto insieme per prepararci al meglio. Ho insistito sempre per avere un’idea di gioco e ho dato continuità ad alcune scelte di campo. Parliamo di giocatori importanti, sono forti e intelligenti. É tutto il sistema che sta funzionando, anche se ci sono ancora tante cose da migliorare.

Le parole sulla trattativa con Taremi.