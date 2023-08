“Portieri più forti di me?”: la risposta di Maignan spiazza tutti

Mike Maignan suona la carica: il portiere francese, assoluto leader tecnico dei rossoneri ha le idee chiare per il futuro.

Al Milan bisogna giocare per vincere, lo sa bene Mike Maignan, tra i protagonisti principali della cavalcata avvenuta durante la stagione 2021/22 e che ha visto trionfare i rossoneri dopo un clamoroso sorpasso sull’Inter.

Magic Mike suona la carica

Ai microfoni di ESN Talks, l’ex Lille ha suonato la carica, svelando inoltre alcuni retroscena sulla sua storia calcistica, ripercorrendo le tappe che l’hanno portato a scegliere il ruolo di numero 1 nel rettangolo verde di gioco.

“Inizialmente non volevo giocare in porta, pensavo si rimanesse troppo fermi, inoltre quando i compagni sbagliano ti arrabbi, insomma, preferivo ruoli di movimento. Poi al Clairefontaine, un giorno l’allenatore mi costrinse a provarci: “Se arrivi all’ultimo turno ti metto in porta”, da quel giorno non ho più abbandonato i pali“, inizia così l’intervista di Maignan, che come accaduto per tanti altri grandi numeri 1, si è ritrovato forse per caso a ricoprire la posizione che gli ha poi cambiato la vita.

Sulle proprie ambizioni, il classe ’95 si è così espresso: “Voglio sempre vincere, se non lo faccio è un problema. In partita il risultato di squadra è la cosa più importante, mentre in allenamento mi interessa essere singolarmente superiore a tutti”, infine, alla domanda relativa all’etichetta di miglior portiere del mondo “Magic Mike” ha così chiosato: “Essere il migliore portiere per una stagione non è difficile, farlo per più annate è davvero complicato, lavoro per questo”.