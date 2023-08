Rivera riconosce il suo amore per il Milan: “Parte bellissima della mia vita”

Nella giornata di domani Gianni Rivera compirà 80 anni e a La Gazzetta dello Sport parla della sua vita e inevitabilmente di Milan.

Domani, venerdì 18 agosto, una leggenda del Milan come Gianni Rivera compirà la bellezza di 80 anni. L’ex centrocampista è un simbolo di riferimento per tutto il mondo rossonero perché a parte il club della sua città dove ha giocato nelle giovanile, ovvero l’Alessandria, ha sempre e solo indossato la casacca del Diavolo.

Rivera dedica un bel pensiero al Milan per i suoi 80 anni

In occasione del suo 80° compleanno, i colleghi de La Gazzetta dello Sport lo hanno intervistato per celebrare e per ricordare alcune scene della sua carriera da calciatore, queste le sue parole:

“Sono stato al Milan vent’anni. Mi sono alzato da tavola a 36 anni, con un po’ di fame. Ma con coppe, scudetti, Palloni d’oro e tanto altro. Il Milan è stata una grande, bellissima parte della mia vita”.

Tutti i tifosi rossoneri che hanno avuto la fortuna di osservare le gesta di un grande campione come Rivera, sia nel Milan che in Nazionale, ne hanno un grandissimo ricordo. D’altronde il palmares parla da solo: 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e l’Europeo del 1968 con la Nazionale. La ciliegina sulla torta della sua carriera probabilmente però rimane il Pallone d’Oro vinto nel 1969.