Trofeo Berlusconi, novità storica in occasione di Monza-Milan

Sarà un antipasto del campionato di Serie A che è ormai alle porte, Monza-Milan sarà importante per tutti e due gli allenatori e i tifosi

Un match, quello che si giocherà l’8 agosto, dal significato speciale per i tifosi rossoneri e brianzoli, in occasione del primo trofeo Silvio Berlusconi si affronteranno Milan e Monza, le due squadre più amate dal presidente. Sarà un ottimo test sia per Stefano Pioli che per Raffaele Palladino e servirà a comprendere lo stato di tutte e due le rose a poco meno di 15 giorni dall’inizio del campionato. Il match è stato voluto per onorare la memoria di Berlusconi venuto a mancare lo scorso 12 giugno e porterà con se una grande novità. La notizia fa felici tanti tifosi rossoneri, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Infatti sarà possibile guardare la partita in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset International.

Monza-Milan potrà essere guardata dai sostenitori rossoneri ovunque essi si trovino nel mondo. Grande iniziativa del gruppo Mediaset che permetterà così a tantissimi tifosi di poter assistere al match in ricordo dello storico presidente di tutte due le società. Berlusconi infatti era il numero uno dei brianzoli e proprio sotto la sua gestione, il Monza era riuscito a salire in Serie A per la prima volta nella sua storia. Con una rosa di tutto rispetto costruita proprio grazie agli investimenti del Cavaliere, il Monza è riuscito a fare un’ottima figura alla sua prima presenza in Serie A.

Ultima amichevole e poi subito campionato

Il trofeo Silvio Berlusconi andrà difatti a sostituire il trofeo Luigi Berlusconi, voluto proprio da Silvio nel 1991 per onorare la memoria del padre. L’ultima edizione era stata nel 2021 dopo una pausa di 6 anni. Il match sarà disputato allo U-Power Stadium di Monza, che per la nuova stagione si è allargato. Previsto il tutto esaurito, saranno infatti oltre 16 mila gli spettatori allo stadio. Dal sito web ufficiale dei brianzoli si apprende la gioia del club per il tutto esaurito. “Un sold out dal grande significato emotivo e statistico, in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del Presidente Silvio Berlusconi”.

Dal punto vista tecnico i tifosi del Milan potranno vedere probabilmente per la prima volta in campo tutti i nuovi acquisti a partire da Samuel Chukwueze e Yunus Musah che non erano riusciti a raggiungere i rossoneri nella tournèe americana tra Los Angeles e Las Vegas.