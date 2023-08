Roma-Milan, il titolarissimo di Mou verso il forfait: non va neanche in panchina

Mourinho perde il suo titolarissimo per il primo big match di campionato tra Roma e Milan. Fortfait sempre più certo

Sarà incandescente la giornata di domani che oltre a chiudere il calciomercato per la Serie A, introdurrà il primo big match di questo campionato tra Roma e Milan.

Sono trascorse solo due giornate, eppure sarà una sfida da diverse sfaccettature. I giallorossi hanno quasi l’obbligo di vittoria, dopo aver floppato contro Salernitana e Verona, ottenendo un solo punto. I rossoneri invece hanno l’occasione per fare bottino pieno, prima della pausa Nazionali.

In occasione però del primo grande incontro stagionale, Mourinho rischia di non arrivarci al meglio.

Roma-Milan: Dybala verso il forfait

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport Paulo Dybala è in forte dubbio per la partita dell’Olimpico contro il diavolo. L’attaccante argentino, nella sfida di settimana scorsa contro i veneti ha abbandonato il campo al sessantottesimo per un problema muscolare dal quale sembrerebbe non essersi ancora ripreso.

Il tecnico portoghese sapendo dei problemi fisici della “Joya” avrebbe preso in considerazione l’idea di non convocarlo, evitando ulteriori rischi che potrebbero esserci se dovesse entrare a partita in corso.