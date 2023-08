Saelemaekers, accordo raggiunto: l’ultimo ostacolo per la cessione

Trovato l’accordo con il club, attenzione alla formula che è il vero pomo della discordia tra il Milan e gli spagnoli.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato il Milan continua a lavorare per definire la rosa e piazzare gli ultimi esuberi.

È il caso di Alexis Saelemaekers, che in realtà esubero non è, che nelle ultime ore ha visto concretizzarsi la possibilità di lasciare il Milan. La prima uscita stagionale dei rossoneri è stata piuttosto convincente. I gol di Pulisic e Giroud nel primo tempo sono bastati a Stefano Pioli per trovare i tre punti contro il Bologna, a conferma dell’ottimo mercato fatto dal Milan. In primo luogo Pulisic, l’ex Chelsea che oltre al gol si è dimostrato straripante sulla fascia destra. Poi Reijnders, vera sorpresa della prima giornata, che ha messo in tute le qualità che si erano viste nelle amichevoli precampionato.

In virtù di una stagione impegnativa, ricca di partite per il club, rossoneri stanno adesso lavorando ad una trattativa che vede l’addio di Saelemaekers, vicino al Betis Siviglia, per snellire la rosa ed eliminare esuberi.

Milan, Saelemaekers verso l’addio: la situazione col Betis Siviglia

Alexis Saelemaekers è stato uno degli uomini più importanti del Milan nella scorsa stagione. Apprezzatissimo dai tifosi, si è sempre fatto trovare pronto in qualunque situazione. 38 le partite disputate dal belga classe 1999, con 4 gol e 3 assist a referto. Adesso, però, la sua storia milanista sembra essere giunta al termine.

Come riportato da Sky Sport, il calciatore avrebbe trovato l’accordo economico con il Betis Siviglia, ragion per cui starebbe spingendo per trasferirsi in Spagna dopo tre stagioni a Milano. Il calciatore, infatti, non è neanche stato convocato per la prima partita di campionato contro il Milan. Quello che manca, tuttavia, è l’accordo tra le due società, a causa della formula. Gli spagnoli vorrebbero portare Saelemaekers in Spagna con un prestito con diritto di riscatto, mentre la dirigenza rossonera vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Attenzione ai prossimi giorni, perchè il calciatore sta provando a convincere il club milanese a fare un passo verso il Betis. Il calciomercato sta per giungere al termine, e Saelemaekers rischia di rimanere ai box fino a gennaio.

Testa adesso al prossimo match contro il Torino, che viene da un pareggio con il Cagliari e cerca la prima vittoria in campionato. I rossoneri sono chiamati ad un grande campionato per dimostrare che il progetto della dirigenza sta funzionando.