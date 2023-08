Saelemaekers saluta il Milan: il messaggio è commovente

L’ex giocatore del Milan ha voluto salutare la società rossonera attraverso un lungo e commovente messaggio condiviso sui suoi canali social.

A poco più di 48 ore dal fischio di inizio tra Roma e Milan, il club rossonero è concentrato anche sulle vicende di mercato, dove fino a questo momento si è rivelato senza ombra di dubbio il padrone indiscusso. Nelle ultime ore però si è dovuto fare i conti anche con un divorzio ed è quello di Alexis Saelemaekers.

Il giocatore belga passerà infatti al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Saelemaekers ha scelto la via dei social per salutare il club rossonero e tutti i suoi tifosi, attravaerso un messaggio commovente:

Non sono mai stato di tante parole, mi è sempre piaciuto dimostrare più che parlare, ma due parole a voi ve le devo. Grazie per questi anni insieme, sono cresciuto sia sotto il punto di vista lavorativo che umano. Ho indossato con orgoglio e rispetto questa maglia e ho sempre cercato di dare il 100% per me e per voi. Per voi tifosi che mi avete sempre fatto sentire a casa e avete dimostrato sempre il vostro calore. Un grazie anche alla società che mi ha permesso di vivere tutto questo! Non so ancora se sarà un addio il nostro, o solo un arrivederci, ma a prescindere da cosa mi riserverà il futuro.. Milano sarete sempre nel mio cuore!