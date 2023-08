Continuano le trattative in fase d’uscita per il Milan che vuole sfoltire la rosa e levarsi tutti gli esuberi facendo un minimo di cassa, a rischio c’è anche un difensore.

Gianluca Di Marzio sui propri canali social ha annunciato una notizia abbastanza importante per il Milan in fase d’uscita. Secondo il giornalista sportivo infatti, il difensore Ballo Touré è finito nel mirino del Werder Brema.

Il centrale anche lui finito negli esuberi rossoneri sembrerebbe pronto anche lui alla partenza definitiva ma almeno per ora il club tedesco ha semplicemente fatto un sondaggio preliminare, saranno importanti gli aggiornamenti dei prossimi giorni

Il Milan apre le porte al Werder Brema per Ballo Touré

I rossoneri sembrano contenti della trattativa ed hanno accettato di buon grado la richiesta dei tedeschi e come riporta Gianluca di Marzio la trattativa può andare in porto nei prossimi giorni anche perché il Milan sembrerebbe molto propenso all’uscita.

I tedeschi sono pronti a voler portare via il calciatore a titolo definitivo, una soluzione che piace al Milan e apre ottimi scenari in futuro. Almeno per ora bisognerà aspettare perché il club biancoverde sta sondando anche altre strade, ma quella di Ballo Touré rimane molto viva.