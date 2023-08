Scambio di prestiti in Serie A: ecco il nuovo bomber

Milan sempre alla ricerca di un bomber da alternare con Giroud. Arriva lo scambio di prestiti in Serie A. I dettagli.

All’indomani della vittoria sul Bologna, il Milan torna a lavoro per preparare le prossime sfide. I rossoneri, è noto, hanno cambiato molto nel corso di questa sessione di calciomercato. Se c’erano dubbi, però, il campo li ha tutti cancellati. Sul terreno del Dall’Ara si è vista una squadra protagonista e padrona di se stessa e del gioco. Al netto di ciò, il mercato in casa rossonera non è ancora finito e da qui alla conclusione della sessione estiva potrebbe cambiare ancora qualcosa.

Non è un segreto che i rossoneri siano alla ricerca di un vice Giroud. Il francese segna e resta decisivo, ma da solo non basta. Così come non basta il pur promettente Okafor. E allora potrebbe arrivare anche un nuovo bomber. E nelle ultime ore si è fatta avanti una clamorosa ipotesi, che coinvolge i rossoneri ed un altro club di Serie A.

Milan, scambio di prestiti: arriva il nuovo bomber?

I rossoneri nelle prossime ore potrebbero salutare Colombo: per lui si va verso il prestito, con Monza e Cagliari a giocarsi le proprie carte per il centravanti di scuola rossonera. L’uscita di Colombo libera un posto in avanti. I nomi che il Milan segue sono i soliti: Borja del Chelsea, Ekitike del PSG in alternativa.

Nelle ultime ore però ha preso piede l’ipotesi che porta a Luka Jovic, centravanti serbo in forza alla Fiorentina ma che rischia di rimanere senza posto dopo gli arrivi di Beltran e Nzola. Vincenzo Italiano non si opporrebbe alla cessione dell’ex Real Madrid, che in Viola non ha rispettato le pur alte attese che lo accompagnavano.

Un’indiscrezione che al momento tale resta. Ma con il mercato che si appresta a concludersi, il tempo stringe e il Milan ha necessità di trovare un attaccante. Jovic può essere l’alternativa ai nomi sopracitati qualora si rivelassero complicate le rispettive trattative coi club di appartenenza.

La Fiorentina vuole cedere il serbo a titolo definitivo (in questo caso il 50% della rivendita andrebbe al Real Madrid, n.d.r). Il Milan non sarebbe convinto della formula. Infatti i rossoneri prenderebbero Jovic solo in prestito, potendo anche inserire una contropartita con la medesima formula.

Alternativa che potrebbe essere Yacine Adli, centrocampista ex Bordeaux che resta uno dei partenti sulla lista di Moncada e dei suoi. La pista può scaldarsi nelle prossime ore.