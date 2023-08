Sfuma l’obiettivo del Milan: andrà in Portogallo

In queste ultime ore è sfumato definitivamente un obiettivo di mercato del Milan, con il calciatore che ha firmato per un nuovo club.

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura del mercato e questi ultimi momenti saranno roventi per molte squadre italiane e non solo. I rossoneri sono ancora alla ricerca di ulteriori rinforzi da consegnare a Pioli, nonostante i tantissimi nuovi arrivi che si sono verificati nel corso di questa estate rovente, anche se nelle ultime ore, il Milan dovrà rassegnarsi definitivamente all’idea di portare a termine una trattative.

Ufficiale, Fresneda va allo Sporting Lisbona: le cifre

Il profilo è quello di Ivan Fresneda, corteggiato sia dai rossoneri ma anche dalla Juve di Max Allegri, con il suo futuro che però non sarà destinati ad essere in Italia. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, è arrivata pochi istanti fa l‘ufficialità del suo trasferimento allo Sporting Lisbona.

I portoghesi verseranno circa 9 milioni di euro , altri 3 aggiuntivi e il 10% di clausola di futura rivendita per il Valladolid. Il gicoatore firmerà un contratto fino al 2028.