Sfuma l’obiettivo del Milan: ha scelto un’altra squadra

Era uno dei nomi scelti dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo, l’attaccante però andrà altrove

Il mercato rossonero non è mai stato così attivo come in questa estate. Dopo il doloroso addio di Sandro Tonali, venduto ai Magpies del Newcastle per 80 milioni di euro, i colpi in entrata sono stati otto. Yunus Musah è soltanto l’ultimo e la sensazione è che gli acquisti ancora non siano finiti. L’obiettivo primario della dirigenza è quello di sfoltire i vari reparti in esubero e proprio per l’attacco, dopo Ante Rebic al Besiktas, potrebbe essere il turno di Origi e Colombo. Troppo alto l’ingaggio del belga ex Liverpool che percepisce circa 4 milioni a stagione. Le sue prestazioni non esaltanti, durante la passata stagione, hanno fatto ragionare il Milan sua una sua cessione. Origi ha mercato in Spagna, Inghilterra e Arabia.

Diverso il discorso per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante, classe 2002, ha un gran potenziale e i rossoneri credono in lui. Data la sua giovane età e la poca esperienza maturata nel nostro campionato, il Milan vorrebbe mandarlo per un’altra stagione in prestito così come era stato con il Lecce. Il centravanti di Vimercate ha bisogno di tanto minutaggio e una squadra di medio-bassa classifica potrebbe di sicuro concedergli più presenze dei rossoneri.

Bisogna cercare un altro attaccante

Sistemati gli esuberi, la coppia dirigenziale del Milan si metterà alla ricerca di un altro attaccante. Uno degli obiettivi sul taccuino di Furlani e Moncada era sicuramente Lucas Beltran, giovane centravanti argentino del River Plate. Già nel giro delle varie nazionali albiceleste, un profilo come il suo era molto gradito dalle parti di Milanello. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il giocatore è invece a un passo dalla Fiorentina. I Viola, da giorni in pressing ed in trattativa con il River, hanno trovato l’accordo e pagheranno circa 25 milioni di euro.

Il classe 2001 giocherà nella notte tra martedì e mercoledì contro l’Internacional in Copa Libertadores e poi sarà pronto a volare alla volta dell’Italia. I due club, infatti, devono definire soltanto i dettagli finali. Toscani scatenati sul mercato perché dopo Beltran concluderanno gli affari anche per Mbala Nzola e Oliver Christensen dall’Hertha Berlino. Sfumato quindi l’obiettivo del Milan, i rossoneri si metteranno alla ricerca di un altro nome per il reparto avanzato. Piace molto Taremi, ma il prezzo alto del Porto ha fatto disinteressare i rossoneri che con grande probabilità molleranno la pista. Senza partenza di Origi e Colombo però i rossoneri sono al momento con le mani legate per quanto riguarda gli affari in entrata.