Situazione Taremi, Di Marzio: “Mossa necessaria del Milan per sbloccare l’affare”

Il Milan continua la propria rincorsa a Mehdi Taremi. Nonostante la brusca frenata nella trattativa, la dirigenza rossonera non vuole mollare l’osso e sta cercando di ottenere l’intesa per ufficializzare l’acquisto dell’iraniano.

La dirigenza del Milan è al lavoro per sbloccare la situazione creatasi attorno Mehdi Taremi. Negli scorsi giorni era stato trovato l’accordo con il Porto per una cifra pari a 15 milioni. Ancor prima dell’intesa coi Dragoes era arrivata quella con il diretto interessato, che aveva accettato le condizioni dei rossoneri.

L’inserimento nella trattativa di Daria Bahrami, intermediaria dell’iraniano, ha causato un rallentamento nell’affare. L’agente chiede infatti un aumento su ingaggio e commissioni rispetto ai 1,5 milioni pattuiti precedentemente.

Milan-Taremi, i rossoneri non mollano: cosa manca per la fumata bianca

A meno di 24 ore dal gong del mercato, il Diavolo non sembra intenzionato a mollare la presa sul 31enne attaccante, in quanto Pioli necessita di un vice-Giroud , anche a seguito della cessione in prestito di Colombo.

Per poter accogliere Taremi, però, la società di via Aldo Rossi dovrà effettuare un’altra mossa, come affermato da Gianluca Di Marzio. I rossoneri dovranno infatti mettere sul piatto un rilancio consistente su stipendio e commissioni.