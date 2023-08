Sorpresa Milan: colpo dalla Grecia, i dettagli

I rossoneri puntano un nuovo innesto giovanissimo, che potrebbe arrivare dalla Grecia. Occhio alle alternative e alle cifre.

A pochi giorni, ormai, dall’inizio del campionato italiano, il mercato del Milan è ancora attivo su alcuni fronti. Partito piuttosto zoppicante, con la cessione di Sandro Tonali e l’addio di Maldini e Massara, il mercato rossonero ha poi preso una piega positiva che nelle ultime settimane sta entusiasmando i tifosi.

La nuova dirigenza ha preso in mano la situazione in un momento difficile, all’inizio dell’estate, e ha lavorato in modo oculato per portare a Milano innesti di livello senza puntare a nomi altisonanti che avrebbero fatto male alle casse rossonere. Sono quindi arrivati diversi giocatori, come Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e Chukwueze, a rivoluzionare il reparto offensivo, insieme con i già presenti Rafael Leao e Olivier Giroud.

Sistemato l’attacco ed il centrocampo, il Milan sta lavorando adesso per completare il reparto difensivo. La dirigenza rossonera, infatti, è alla ricerca di un centrale difensivo e sta varando diverse opzioni. Sono due, al momento, quelle che attirano maggiormente il Milan.

Milan, idea Koulierakis per la difesa: ma non è l’unico obiettivo

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo che possa completare il reparto di Stefano Pioli. Quando mancano ormai poche ore all’inizio del campionato, la dirigenza rossonera ha due idee in mente, due nomi sul taccuino.

Il primo dei nomi monitorati è quello di Konstantinos Koulierakis. Difensore classe 2003 del Paok Salonicco, ha debuttato la scorsa stagione dopo essere cresciuto nelle giovanili. L’anno scorso ha disputato 31 partite, segnando anche due gol. Complessa la trattativa, tuttavia, per il Milan, a causa delle cifre richieste da parte del club greco. Il difensore non ancora ventenne viene valutato circa 10 milioni di euro, in virtù dell’età ma anche del fatto che Koulierakis ha già esordito in nazionale maggiore e ha già disputato due partite nella stagione 2023/2024, nei preliminari di Conference League.

Saranno giorni di lavoro per la dirigenza rossonera, che nel frattempo ha scritto anche un altro nome sul taccuino. Si tratta di Marco Pellegrino, argentino classe 2002 dell’Atletico Platense.

Occhio alle prossime ore, perchè il campionato si avvicina sempre di più e il club rossonero è chiamato ad una stagione tanto importante quanto impegnativa, visti i numerosi impegni nei quali dovrà dimostrare di poter mantenere un livello alto per tornare ad occupare un posto di rilievo nel calcio europeo.