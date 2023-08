Taremi è solo l’antipasto: bomber da 60 milioni per il Milan

Non solo al presente, il Milan di Cardinale tiene un occhio rivolto sopratutto in chiave futura. In tal senso, la società rossonera avrebbe già individuato un papabile colpo di mercato.

Il Milan continua a far parlare di sé sia in campo che in ottica mercato. L’avvio scoppiettante in campionato dei rossoneri, con due vittorie in altrettante gare disputate, è figlio di un mercato ponderato e ambizioso, ma sopratutto è frutto della sapiente mano tecnico-tattica di mister Stefano Pioli.

Nonostante i diversi colpi già messi a referto, il club rossonero continua a muoversi sul mercato in entrata e a pensare a quelle che potrebbero diventare future operazioni. Oltre all’esperto attaccante Mehdi Taremi, la società milanese starebbe pensando ad un nuovo calciatore. Il profilo in questione, suscita la fantasia della dirigenza rossonera, pronta ad avviare i contatti per assicurarsi le prestazioni del calciatore in futuro.

L’obiettivo futuro del Milan: il bomber da 60 milioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, rinomato esperto di calciomercato, il Milan avrebbe palesato una forte attrazione di mercato per il promettente attaccante del Lille, Jonathan David. Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’ su ‘Sky’, Di Marzio ha sottolineato che il club rossonero ha manifestato un vivo interesse per il giovane talento.

L’attaccante canadese, classe 2000, è stato inserito nell’elenco dei possibili obiettivi futuri del Milan che da tempo lo segue. Nonostante il forte interesse, al momento un trasferimento sembra poco fattibile a causa del costo elevato del cartellino di Jonathan David. Il prezzo fissato dal Lille per il giovane attaccante dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Tuttavia, sembra che il Milan stia monitorando da vicino la situazione legata al giocatore, con l’idea di considerare un importante investimento nel corso dell’anno a venire.

Jonathan David è riconosciuto per la sua velocità e abilità tecnica. Fin dall’inizio della stagione attuale, ha confermato il suo valore segnando 2 gol in soli tre incontri disputati con la maglia del Lille. I rossoneri, quindi, potrebbero potenzialmente puntare su Jonathan David per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, quando Giroud potrebbe lasciare Milanello.

Il giovane attaccante canadese potrebbe rivelarsi il profilo giusto per sostituire al meglio il francese che quest’anno avrà il compito di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo rossonero. In attesa di Taremi, il colpo da realizzare negli ultimi giorni di mercato. Pensando a David, colui che potrà diventare il bomber del futuro per il Milan.