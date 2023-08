Iniziano i problemi per Josè Mourinho: un titolare salterà Roma-Milan, oltre la partita tra Roma e Verona. Lo ha annunciato lo stesso allenatore della Roma durante la conferenza stampa.

Durante la conferenza stampa di presentazione per Roma-Verona, il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha parlato di Renato Sanches. Il calciatore portoghese ha terminato in anticipo il suo allenamento a causa di un problema fisico.

Mourinho ha dato ulteriori dettagli sulla vicenda:

“Penso che tornerà dopo la sosta, con la storia clinica che ha, non avrebbe senso spingere per recuperarlo in fretta. Rientrare dopo la sosta gli darà tempo di recuperare dall’infortunio e lo staff gli darà la condizione”.