Thiaw prima di Bologna-Milan: “Vogliamo vincere”, poi sulla condizione fisica

Tra pochi minuti il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro il Bologna: ai microfoni di Dazn è intervenuto anche Malick Thiaw.

Bologna e Milan stanno per scendere in campo allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano in occasione dell’ultima sfida della prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

A presentare il match ci ha pensato Malick Thiaw per i rossoneri che, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha analizzato quello che potrà essere l’andamento del match, augurandosi di poter partire al meglio.

Thiaw nel pre partita: “Mi sento bene, vogliamo vincere!”

Il difensore centrale tedesco ha parlato poco ma bene, suonando la carica ai suoi compagni di squadra ed esprimendo le sue personali sensazioni sulla tenuta fisica e soprattutto su quella mentale.

Di seguito le dichiarazioni di Malick Thiaw: “Siamo molto felici che la stagione stia ripartendo, vogliamo vincere e non aspettiamo altro. Mi sento molto bene e spero di fare bene anche sul campo, spero di aiutare sia in difesa che nelle altre fasi di gioco“.