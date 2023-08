Tonali, gol all’esordio: che debutto in Premier!

L’ex centrocampista del Milan ha già lasciato il segno al debutto in Premier, gli sono bastati, infatti, pochi minuti per trovare la sua prima rete.

Quella di Sandro Tonali è stata sicuramente la perdita più illustre in casa Milan, eccezion fatta per Paolo Maldini ma è di campo che si parla. La sua cessione al Newcastle aveva turbato l’intero ambiente rossonero, con i tifosi più fedeli che si erano presentati sotto la sede di Casa Milan per manifestare il loro disappunto sulla decisione presa. Scelta che però, ha fruttato nelle casse rossonere più di 70 milioni di euro, che sono serviti a finanziare le successive mosse in entrata.

Avvio con il botto per Tonali: primo gol in Premier dopo appena 6′!

Ma se ci soffermiamo sull’età anagrafica e sulle qualità dell’ex Brescia, possiamo ampiamente dire che il Milan ha perso tantissimo a centrocampo. Lo sanno bene i nuovi tifosi del Newcastle, che ci hanno messo pochissimo per capire quanto possa incidere un giocatore come Tonali nella loro squadra.

Sono bastati 6 minuti al centrocampista per firmare il suo primo centro con la maglia bianconera, arrivato pochi istanti fa nella prima giornata di Premier League contro l’Aston Villa. Debutto con gol alla prima, dunque, meglio di così…