Toni esalta Giroud: “È micidiale”, poi il commento sullo Scudetto

L’ex attaccante Luca Toni, in un’intervista concessa a Tuttosport, ha analizzato i vari centravanti della nostra Serie A, da Osimhen a Vlahovic, passando per Giroud.

Tante belle parole per l’attaccante francese del Milan, elogiato per l’esperienza e l’incisività sotto porta. Del resto solo uno come Luca Toni può comprendere le difficoltà di giocare così bene, a questi livelli, con l’età che Giroud si porta sulle spalle.

Di seguito le sue parole:

“Olivier è il classico attaccante che farà sempre gol a qualsiasi età. Sa muoversi bene in area ed è micidiale sotto porta. Farà tante reti anche quest’anno, perciò potrebbe eguagliare il mio record: glielo auguro”.

Scudetto? Toni sicuro: Napoli e Juve avanti

Toni ha poi fatto un appunto anche sullo Scudetto, dove secondo lui Napoli e Juventus sono favorite. Gli azzurri possono contare su Osimhen, mentre la Juve potrà sfruttare a suo favore la non partecipazione alle coppe europee.