UFFICIALE – Definita la cessione del portiere: tutti i dettagli

Non solo in entrata, il Milan è all’opera anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

In tal senso, la società rossonera in queste ore ha formalizzato la cessione di un cosiddetto esubero. Dopo una stagione passata ai margini della rosa allenata da mister Stefano Pioli, il Milan ha deciso di aprire le porte del trasferimento per il portiere colombiano.

Il Milan si libera di un esubero

Il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione del portiere colombiano Devis Vásquez. Dopo un’annata passata in completa ombra, l’estremo difensore classe 1998 è stato girato in prestito secco allo Sheffield Wednesday fino al 30 giugno 2024. Questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità per il calciatore. Vásquez avrà la possibilità di mettere in mostra le sue reali qualità dopo l’esperienza con i rossoneri.

Vásquez è approdato al Milan lo scorso gennaio, ma purtroppo non è riuscito a farsi notare durante il suo periodo in rossonero. Con soltanto due partite disputate con la formazione Primavera e senza alcuna presenza nella prima squadra, il portiere ha ora l’occasione di dimostrare il suo valore nella Championship.

Il colombiano è pronto ad affrontare questa nuova avventura e spera di lasciare il segno tra i pali dello Sheffield Wednesday. La speranza della squadra inglese è quella che Devis Vásquez possa disputare una stagione da protagonista, contribuendo alle fortune del club.

Il prestito rappresenta un’opportunità di crescita professionale per Devis Vásquez. Il Milan, nel frattempo, continuerà a monitorare attentamente le sue prestazioni in Inghilterra. L’esperienza nel campionato inglese potrebbe essere fondamentale per il suo sviluppo come portiere e potrebbe aprire nuove porte nel suo futuro, magari proprio con la maglia rossonera del Milan.