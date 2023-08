Un leader del Milan può andare in Serie B: ipotesi clamorosa

Potrebbe aprirsi una soluzione a sorpresa per il giocatore dei Rossoneri. Su di lui c’è l’interesse di un club di Serie B.

Non solo mercato in entrata per il Milan. Il club rossonero è senza dubbio tra i più attivi sul mercato per quanto riguarda il campionato italiano, con l’arrivo del difensore argentino Marco Pellegrino sono diventati nove i colpi messi a segno dal Diavolo in questa sessione di calciomercato. Ovviamente però c’è anche bisogno di fare spazio e proprio l’acquisto del classe 2002 potrebbe essere un segnale.

Dopo anni da colonna portante, il ruolo di Simon Kjaer non è più centrale per Stefano Pioli e proprio per questo motivo il difensore danese potrebbe salutare dopo tre anni e mezzo la Milano rossonera. Nelle ultime ore sembrerebbe essere stato reso noto l’interesse della Sampdoria, fresca di retrocessione in Serie B, per l’ex Atalanta.

Sampdoria su Kjaer: il difensore ha le idee chiare

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il club blucerchiato sarebbe alla ricerca di un profilo che possa garantire un alto tasso di esperienza per il reparto arretrato, con l’obiettivo di ripotare i liguri in Serie A dopo solo un anno. Nel mirino sarebbe proprio finito Kjaer, ma al momento la volontà del giocatore sarebbe abbastanza chiara.

Nonostante il suo ruolo ormai marginale, il classe ’89 vuole continuare a giocarsi le sue chances al Milan e avrebbe quindi rifiutato l’offerta dei doriani (nei giorni scorsi vi era stato un interessamento anche del Genoa). Dal canto loro i Rossoneri non hanno come priorità quella di cedere il danese, ma eventualmente non si opporrebbero ad un addio.

L’avventura di Kjaer al Milan e la gioia dello Scudetto

Il matrimonio tra Simon Kjaer e il Milan avviene ufficialmente il 13 gennaio del 2020, quando terminata la deludente esperienza all’Atalanta arriva in prestito con diritto di riscatto. In pochi mesi si guadagna subito il suo posto da titolare e nell’estate seguente viene riscattato, nella stagione successiva risulta fondamentale per la qualificazione dei Rossoneri alla Champions League dopo sette anni di assenza.

La stagione 2021/22 è un vero e proprio chiaroscuro, in quanto nel dicembre 2021 subisce un grave infortunio al ginocchio terminando anzitempo la sua stagione, ma ciò nonostante a fino stagione può festeggiare il diciannovesimo Scudetto del Milan. Al rientro dal lungo stop veste i panni di riserva di Pierre Kalulu essendo comunque un importante uomo spogliatoio.