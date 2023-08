Una data da segnare in calendario: Milan, è questo il grande giorno

Ecco quando il Milan scoprirà il proprio futuro, occhio alla data e alle modalità.

La semifinale di Champions League raggiunta l’anno scorso dal Milan è il simbolo di un percorso ben progettato e strutturato dalla dirigenza rossonera. Insieme con lo scudetto della stagione 2021/2022, l’idea del club rossonero è chiara: tornare in vetta al calcio italiano ed europeo e rimanerci stabilmente come top club.

Solo l’Inter, che ha poi perso in finale contro il Manchester City, ha fatto da ostacolo al percorso europeo del Milan. Nemmeno il Napoli, assoluto dominatore del campionato italiano, era riuscito a eliminare il Milan, uscito da un girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

La prossima stagione sarà importantissima in virtù del progetto rossonero. Confermarsi non è mai facile, ma riuscire ad andare nuovamente in fondo alla Champions League, magari conquistando anche lo scudetto, sarebbe un’ulteriore conferma dei progressi fatti dalla società, trasportati direttamente in campo da Stefano Pioli e dai campioni della rosa rossonera, come ad esempio Rafael Leao. Ma quando si sapranno le sorti del Milan in Champions League? Di seguito i giorni del sorteggio.

Milan, ecco quando ci saranno i sorteggi di Champions League

Come riportato dal sito dell’UEFA, giovedi 31 agosto alle ore 18.00 si effettueranno i sorteggi dei prossimi gironi della UEFA Champions League, nel Principato di Monaco presso il Grimaldi Forum.

Le sei partite dei gironi andranno in scena rispettivamente il 19/20 settembre, il 3/4 ottobre, il 24/25 ottobre, il 7/8 novembre, il 28/29 novembre e il 12/13 dicembre per la partita conclusiva prima della fase finale. Il Milan farà parte della terza fascia insieme alla Lazio, ultima delle quattro italiane qualificate in Champions League. Occhio alle squadre di prima fascia, tra cui figura anche il Napoli in quanto vincitrice dello scorso campionato di Serie A, come Manchester City e Bayern Monaco.

Seconda fascia altrettanto pericolosa con Real Madrid, Arsenal e Porto. In seconda fascia ci sarà anche l’Inter, che con la conquista della finale la scorsa stagione ha guadagnato parecchi punti nel ranking UEFA. La quarta ed ultima fascia, infine, è ancora da definire a causa delle partite preliminari che sono tutt’ora in corso.

Occhio quindi al sorteggio, parte fondamentale del percorso europeo di ogni squadra che vi partecipa. Pescare un buon sorteggio, soprattutto per una squadra di terza fascia come il Milan, determinerà inevitabilmente l’andamento della stagione europea rossonera e, di conseguenza, anche della stagione in campionato.