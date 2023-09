Addio Giroud: Milan, il retroscena spiazza i tifosi

Giroud è ormai un idolo dei tifosi rossoneri e il Milan non può fare a meno del bomber francese.

La Serie A, dopo sole tre giornate, chiude subito i battenti e lascia spazio alle nazionali: il prossimo weekend, infatti, non andranno in scena partite di Campionato, bensì ci saranno le partite di qualificazione ai prossimi campionati europei, che vede l’Italia vincitrice dell’ultima edizione.

Il Milan di Stefano Pioli ha cominciato questa nuova stagione con il piede giusto: per i rossoneri, infatti, sono arrivate tre vittorie in altrettante partite e ora il diavolo rosso si contende la vetta della classifica insieme ai cugini nerazzurri, che viaggiano sullo stesso ritmo.

Al rientro dalla sosta, le due milanesi si sfideranno nel Derby della Madonnina e si vedrà chi avrà la meglio. Le due squadre sono entrambe in ottima forma, ma la pausa per le nazionali può far perdere quel giusto spirito che si era creato in questo inizio di Campionato.

Calciomercato Milan, Giroud vicino all’addio? L’indiscrezione

Il calciomercato del Milan, nell’appena conclusa sessione estiva, è stato uno dei più proficui a livello di entrate: il trio Furlani-Moncada-D’Otavio è riuscito a portare nel capoluogo lombardo ben 12 nuovi giocatori, per dare a Pioli una rosa lunga e competitiva in tutti i reparti. Alcuni acquisti sono stati testati durante la preparazione in America e si sono già rivelati fondamentali nelle prime partite di Campionato. Parliamo, per esempio, di Pulisic e Loftus-Cheek, che hanno contribuito non poco alle tre vittorie conquistate. La squadra è sicuramente ancora da amalgamare nel miglior modo possibile, ma il cammino verso la seconda stella è ben avviato.

Il Milan ha fatto anche tante uscite, ma non si è privata di uno dei suoi pezzi pregiati: Olivier Giroud. L’attaccante francese non è mai stato messo in discussione, nonostante abbia un’età avanzata e il contratto in scadenza nel 2024. Anzi, la società ha voluto sbarazzarsi di Origi e cercare un vice Giroud, a conferma del fatto che il francese sarà ancora la prima scelta per Pioli. E in questo inizio di Campionato lo ha dimostrato benissimo, con 4 gol in 3 partite.

Dalla Francia, però, e più precisamente dal quotidiano L’Equipe, trapela un’indiscrezione di mercato: il Rennes avrebbe cercato Olivier Giroud. Il club francese aveva fatto una proposta all’attaccante rossonero, che avrebbe avuto la possibilità di tornare in Francia. Sia Giroud che il Milan, però, hanno rifiutato sin dal principio l’offerta.