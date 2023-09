“Adesso basta”: caos Milan, duro attacco verso la società

Una delle ultime scelte della società ha fatto molto arrabbiare una parte dei tifosi del Milan che si sono rivoltati sui social.

Questa sosta di campionato per il Milan poteva essere un momento per tranquillo. Una situazione per recuperare le energie dopo le prime tre partite della stagione che sono andate alla grande per la squadra di Stefano Pioli con nove punti su nove a disposizione. Per il club di via Aldo Rossi c’è però da fare i conti con una polemica che è scoppiata nelle ultime ore e che ha fatto insorgere una parte di tifoseria che non condivide una delle ultime scelte della società rossonera.

La Curva Sud inveisce contro la società: “Riteniamo che a tutto vi sia un limite!”

Ultimamente in casa Milan è stata presentata l’attrezzatura per il prepartita, ovvero una T-shirt (per la stagione calda) e una felpa (per quella fredda) che i calciatori indossano mentre eseguono il riscaldamento prima che inizi un match ufficiale di Serie A oppure di coppa. La scelta della società che non è piaciuta ai supporter rossoneri è che sullo sfondo nero di questa divisa sono appoggiate due strisce all’altezza delle spalle, una di colore rosa e una di colore blu.

È stata proprio quest’ultima a far insorgere i membri dei “Banditi Curva Sud Milano” che hanno pubblicato un duro post di sfogo su Instagram, nel quale è visibile la maglia in questione. Di seguito le parole del comunicato del gruppo di tifosi milanisti che critica la scelta del club:

“È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite! Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle M**** (offesa verso l’Inter) è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile. Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club. Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio! ROSSONERI SIAMO NOI, MILANO SIAMO NOI, NOI SIAMO IL MILAN!”

Per Pioli e la sua squadra scatta quindi una polemica proprio a pochi giorni dal derby contro l’Inter che si disputerà il prossimo fine settimana dal momento che in questo si osserverà una sosta per le gare delle Nazionali.