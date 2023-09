Adli finalmente protagonista: come cambia il suo futuro dopo Cagliari

Rivoluzione Pioli: missione compiuta. Yacine è sceso in campo dal primo minuto a Cagliari e ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Finalmente il suo momento. Il tecnico Pioli l’ha lanciato da titolare in una posizione inedita da play basso di centrocampo, libero di impostare e di svariare. Pioli ha individuato in Adli un possibile cambio all’infortunato Rade Krunic in mezzo al campo.

La buona prestazione, commentata anche sui social dei compagni, ha dato un’ottima impressione a tutto l’ambiente Milan che era da tanto tempo in attesa di una risposta da questo talento. Adli aveva detto a Pioli: “Mettimi dove vuoi, sono pronto“. Adli ha dimostrato di essere un’ottimo asso nella manica.

Adli titolare, le ultime sul futuro

Il talento francese ha avuto pochissimo spazio nella scorsa stagione, motivo per cui nella scorsa estate sembrava scontata la sua partenza. Alla fine, è rimasto come una delle tante alternative nel centrocampo rossonero e ieri ha sfruttato il turnover da turno infrasettimanale e l’infortunio di Krunic per strappare una chance da titolare.

Come cambiano i piani rossoneri? Con il nuovo anno si avranno di nuovo Krunic e Bennacer per la zona nevralgica del campo. Gli spazi si ridurranno, ecco che, secondo quanto riporta calciomercato.com, si può quindi riaprire la pista Salernitana, dipende da Sousa. Ora però Adli vuole prendersi il suo spazio e dimostrare di essere all’altezza di rimanere in questo grande club, sfruttando ogni occasione al massimo per garantirsi la permanenza.