Adli: “Non era facile in queste condizioni”, poi il messaggio a Pioli

Il centrocampista francese, finalmente titolare dopo tante panchine, rivede la luce in campo a Cagliari facendo una buona partita.

Stefano Pioli ha finalmente voluto dare una chance a Yacine Adli. Il giocatore, seppur in un ruolo diverso, ha comunque offerto la sua grande tecnica al servizio dei compagni. Complice l’infortunio di Rade Krunic dopo la vittoria convincente di Cagliari il francese potrebbe essere ora un titolare.

Yacine Adli non ha deluso le aspettative di Pioli e dei tifosi. Nonostante qualche defaillance la prestazione è stata più che sufficiente.

Così nel post gara, ai microfoni di Dazn, esordisce Adli:

Non era facile dopo un anno senza giocare, ma mi sono sempre preparato per giocare con personalità . Ho sempre avuto la fiducia del mister e dei compagni, ho giocato come so fare. È andata bene e sono felice.

Questo il commento del francese che poi parla sul nuovo ruolo in cui è stato inserito:

Il centrocampista parla poi di come ha reagito nonostante le tante panchine e di quanto sia legato al gruppo rossonero:

Era la mia prima partita stagionale, sono contento di aver iniziato, avevo molta volontà. Non ho inventato niente, sono felice per la squadra e per la vittoria. Io mi sono sempre sentito bene in questo gruppo, ho sempre cercato di lavorare forte ed essere disponibile.

Sapevo che un giorno toccava me, voglio dare il massimo sempre, aiutando la squadra.