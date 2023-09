Allarme Milan prima del derby, Pioli non se l’aspettava

La coperta del Milan è corta in vista del derby. Mister Stefano Pioli studia le possibili soluzioni

Il tanto atteso derby di Milano è ormai alle porte. Dopo la sosta nazionali, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli è pronta a riprendere in mano il discorso campionato da dove era cominciato. Il Milan è pronto a tornare sotto i riflettori della Serie A con un big match. I rossoneri, forti delle tre vittorie consecutive ottenute in avvio, domani dovranno misurarsi contro i rivali storici dell’Inter.

Così come il Milan, anche la formazione allenata da mister Simone Inzaghi arriva alla sfida carica di aspettative e con una serie di risultati utili positivi. Entrambe le compagini, che scenderanno in campo domani alle ore 18:00, condividono attualmente la testa della classifica. Primato che domani potrebbe diventare solo di una delle due.

Con il derby milanese all’orizzonte, il Milan si trova a fare i conti con alcune questioni cruciali. Nonostante una campagna acquisti pirotecnica che ha portato a molteplici rinforzi di buona qualità, il cuore della questione sembra risiedere nel reparto di centrocampo. Dopo la cessione di Tonali e l’infortunio di Bennacer, la mediana rossonera sembra essere in buone mani, sopratutto dopo l’ottima partenza dei nuovi arrivati come arrivati come Reijnders e Loftus-Cheek.

Coperta corta per il Milan di Pioli

Tuttavia, le preoccupazioni in casa Milan sorgono quando si guarda all’attacco. Il grande impatto di Christian Pulisic sembra promettere bene, ma la squadra di mister Stefano Pioli deve sperare che Oliver Giroud, che si avvicina ai 37 anni, si riprenda in modo effettivo dall’infortunio alla caviglia e rimanga lontano il più possibile dall’infermeria. Ci sono alternative come Okafor e Jovic, ma entrambi hanno bisogno di tempo per adattarsi all’ambiente Milan: il primo non è un attaccante puro, il secondo è ancora una scommessa da valutare.

Ma non sono solo gli attaccanti a preoccupare mister Stefano Pioli. La difesa ha visto Tomori espulso contro la Roma, il che significa che Kjaer, un veterano di 34 anni, probabilmente dovrà prendere il suo posto nel derby. Nonostante la sua esperienza, la sua età e il carico di partite passate potrebbero far riflettere sulla scelta ideale per una partita così importante.

Mentre il Milan ha rinforzato il centrocampo in modo significativo, la ‘Gazzetta dello sport’ solleva dei dubbi per difesa e attacco. Sarà interessante vedere come l’allenatore del Milan Stefano Pioli gestirà queste situazioni già a partire dell’imminente derby.