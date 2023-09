Allegri risponde a Pioli: “Noi favoriti? Non è un’equazione”

Nella conferenza stampa di vigilia a Atalanta-Juventus, Massimiliano Allegri ha risposto a Stefano Pioli sul discorso scudetto.

Mancano pochissimo al big match tra Milan e Lazio. Nei giorni in avvicinamento a questa partita, il tecnico Stefano Pioli ha parlato in conferenza spiegando anche un possibile scacchiere nella corsa scudetto. “Senza Coppe la Juventus ha qualche possibilità in più, è la favorita“, questa la predizione di Pioli. Il fatto di non avere Coppe, sta dando il via ai vari pronostici da tutt’Italia. Nell’ultima uscita, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è soffermato sul fatto che la Juventus non avendo impegni settimanali, parte come favorita per la volata scudetto. La Juventus se la vedrà con l’Atalanta nel match di domani alle ore 18:00. Allegri in conferenza non ha esitato e ha messo chiarezza sull’argomento del momento. Il tecnico bianconero ci ha tenuto a precisare l’importanza di lavorare sui propri obiettivi e migliorarsi.

La risposta di Max Allegri spiazza tutti

Pioli dà la Juventus favorita? “Guardare la classifica in questo momento dell’anno è poco importante. Per noi, il fatto di rimanere tra le prime 4 ci farebbe lavorare con più serenità e tranquillità – continua Massimiliano Allegri – Il nostro obiettivo è quello, la squadra sta crescendo molto e dobbiamo lavorare per migliorarci. Non serve parlare della favorita in questo momento, non è un’equazione matematica che chi non ha le Coppe vince per forza il campionato“. Siamo di fronte al batti e ribatti che un po’ tutti i tecnici stanno cercando a loro modo di evitare, ovvero dare la favorita. Dopo queste prime uscite di campionato possiamo dire che Inter, Milan e Juventus stanno andando forte. Subito in scia c’è il nuovo Napoli di Rudi Garcia, e poi ci sono Sarri e Mourinho che inseguono. Difficile dare sentenze dopo così poco, per questo Allegri si sofferma sul fatto di “lavorare e migliorare”.

Il non avere Coppe sicuramente sarà un vantaggio rispetto a Inter, Milan, Napoli e Lazio e non solo. Allegri però frena euforia e entusiasmi e smentisce il pronostico di Stefano Pioli. Saranno partite delicate quelle di oggi e di domani. Sicuramente per stare là in alto, occorre fare punti in questi tipi di scontri diretti. Pioli e Allegri devono vincere per dare continuità ai risultati della scorsa giornata di campionato. Ma di fronte ci sono Lazio (per i rossoneri) e Atalanta (per i bianconeri).

Difficile esprimere pronostici. Un fatto evidente però è che la Juventus andrà a Bergamo sapendo già entrambi i risultati delle due milanesi. Non faranno la differenza sulla preparazione del match contro l’Atalanta, ma in caso di passi falsi tra Milan e Inter, la Juventus potrebbe piazzarsi al primo posto in classifica in caso di vittoria in terra bergamasca.