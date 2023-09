Arnautovic lancia la sfida al Milan: il messaggio in vista del derby

Manca sempre meno al derby di Milano tra Inter e Milan e ad accendere il big match di San Siro ci ha pensato l’attaccante nerazzurro Arnautovic, che ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale.

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e nella città di Milano aumenta la tensione per quello che sarà il derby di Italia tra Inter e Milan, dove entrambe le squadre si giocheranno il primato in classifica, al momento attualmente condiviso. In casa Milan c’è però grande apprensione per quelle che sono le condizioni fisiche di Maignan, Giroud e Theo Hernandez, tutti e 3 costretti a lasciare anticipatamente il ritiro dalle loro nazionali.

Arnautovic: “Vogliamo vincere assolutamente”

Ed è proprio dal ritiro di un’altra nazionale che arrivano delle dichiarazioni che in queste ore stanno facendo rumore, soprattutto nell’ambiente rossonero. A pronunciarle è stato il centroavanti Marko Arnautovic, che in conferenza stampa ha voluto lanciare la sfida al Milan in vista del big match di San Siro.