Batosta Inter, Inzaghi rischia di perdere un big per il derby

C’è apprensione in casa Inter. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi rischia di perdere un big in vista del derby contro il Milan.

È arrivata una brutta notizia per l’Inter di Simone Inzaghi in vista del derby contro il Milan di Stefano Pioli. In occasione della sfida alla scala del calcio, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00, la squadra nerazzurra potrebbe vedersi costretta di fare a meno di un pezzo pregiato della propria rosa.

Un big nerazzurro rischia di saltare il derby contro il Milan

La questione riguarda le condizioni fisiche di Juan Cuadrado. La Nazionale colombiana e l’Inter tengono le dita incrociate mentre l’esterno offensivo ex Juventus affronta un fastidioso problema fisico.

Durante la recente partita contro il Venezuela, Cuadrado ha dovuto abbandonare il campo dopo l’intervallo a causa di un infortunio muscolare. Nonostante sembri non essere un problema grave, l’Inter è preoccupata per la sua disponibilità in vista del prossimo derby contro il Milan.

Simone Inzaghi ha già dovuto fare i conti con le condizioni di Alexis Sanchez, che ha saltato la partita del suo Cile contro l’Uruguay a causa di un’anaemia. Ora, con Cuadrado in dubbio, le preoccupazioni crescono ulteriormente. L’Inter spera che il giocatore possa recuperare in tempo per il derby, considerando la sua importanza come arma in uscita dalla panchina.

La situazione di Cuadrado è diventata un motivo di apprensione anche per la Nazionale colombiana, poiché il giocatore potrebbe non essere disponibile per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Cile. L’Inter sta lavorando a stretto contatto con lo staff medico della Nazionale colombiana per valutare le prossime mosse.

Deve ancora essere stabilito se Cuadrado viaggerà in Cile per assistere al match di martedì o se rientrerà subito a Milano per cercare di recuperare in tempo per il derby. Per entrambe le squadre, la presenza di Juan Cuadrado è di grande importanza, e il suo stato di salute è ora al centro dell’attenzione.