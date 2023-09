Brutto ko contro l’Inter: c’è la mossa della dirigenza

Aria pesante in casa Milan. La dirigenza rossonera cerca una soluzione in vista del Newcastle.

L’aria che tira in casa Milan è pesante dopo la brutta batosta per 5-1 rimediata nel derby contro l’Inter. Il clima che si respira nella società rossonera è torrida, con i tifosi e i dirigenti del club che cercano risposte a una prestazione così deludente. La squadra di mister Stefano Pioli sembra aver perso il suo equilibrio, e la pressione è alle stelle.

Dopo le tre vittorie ottenute nelle prime tre gare disputate, il Milan nella giornata di ieri è stato protagonista di uno scivolone clamoroso, andando ko al cospetto dei rivali storici dell’Inter. I rossoneri sono stati praticamente annichiliti per tutto l’arco della gara, mostrando grandi lacune. La squadra è stata duramente colpita dalla sconfitta, e questa situazione ha minato il loro morale, soprattutto considerando che il debutto stagionale in Champions League è previsto tra pochi giorni. Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’indigeribile ko contro l’Inter, martedì alle ore 18:45 farà il suo debutto nella coppa dalle grandi orecchie. I rossoneri saranno di scena a San Siro, dove ospiteranno il Newcastle United dell’ex Sandro Tonali.

La reazione della dirigenza al ko

Come riportato da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport, la dirigenza rossonera sta cercando di fare sentire la sua vicinanza alla squadra in un momento così difficile. Geoffrey Moncada, il capo scout rossonero, ha fatto un gesto significativo questa mattina, essendo presente a Milanello per assistere all’allenamento odierno in preparazione della prossima gara con il Newcastle. La presenza della dirigenza in questi momenti complicati può essere vista come un segno di sostegno e una dimostrazione di fiducia nei confronti della squadra.

Tuttavia, la domanda che si pongono i tifosi rossoneri è: come il Milan intende rimettersi in carreggiata dopo una sconfitta così dolorosa? Ci sono chiaramente problemi da affrontare, sia in difesa che in attacco, e il compito di Pioli e dei suoi giocatori sarà quello di trovare soluzioni rapide per evitare che questa stagione scivoli via in modo deludente.

La sfida con il Newcastle rappresenterà un banco di prova importante per il Milan. Sarà interessante vedere come la squadra reagirà dopo la debacle nel derby e se riuscirà a ritrovare la propria identità di gioco. I tifosi rossoneri sperano che questa sconfitta possa essere un incidente di percorso e che il Milan possa tornare a competere ad alti livelli in Serie A e in Europa.

Il Milan sta attraversando un periodo difficile dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, ma la dirigenza sta cercando di mostrare il proprio sostegno. Ora, la squadra ha bisogno di concentrarsi sulla prossima sfida e cercare di risollevare le proprie sorti in questa stagione.