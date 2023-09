Buone notizie per Pioli, Maignan verso il rientro: titolare già a Cagliari?

In casa Milan si può esultare per lo stato di salute di Mike Maignan: il portiere francese vicino al rientro dopo l’infortunio.

Il successo di sabato contro il Verona che porta la firma di Rafael Leao (a segno per la terza gara di fila) ha restituito il sorriso ai tifosi del Milan dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions League con il Newcastle, quando sarebbero stati meritati i tre punti. Il tecnico rossonero Stefano Pioli grazie al gol segnato dal suo numero 10 può quindi preparare le prossime partite con meno pressioni, per il Diavolo il calendario da qui alla sosta di metà ottobre sarà molto fitto e ci sarà bisogno di tutti i giocatori.

Pioli e il Milan possono esultare: il rientro di Maignan si avvicina

Nel corso della gara di Champions con il Newcastle aveva destato grande preoccupazione l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere francese aveva subito un risentimento al flessore della coscia sinistra. Un guaio muscolare che naturalmente gli ha impedito di prendere parte alla sfida di sabato col Verona.

Secondo quanto si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, però, il numero 16 milanista ora sta meglio. In caso di necessità Pioli potrebbe infatti schierarlo già mercoledì a Cagliari. La priorità però per il Milan è evitare ricadute e quindi nelle prossime ore verranno testate le condizioni di Maignan. Soltanto quando ci saranno zero rischi l’ex Lille tornerà in campo per scongiurare ricadute.