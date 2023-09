Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di un titolare di Pioli

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto di un giocatore ormai imprescindibile nei piani del tecnico Stefano Pioli.

Archiviate il calciomercato estivo, che lo ha visto particolarmente attivo sia in entrata che in uscita, il Milan è ora al lavoro per blindare alcuni dei pezzi più pregiati della propria rosa.

L’obiettivo della dirigenza rossonera è infatti quello di rassicurare il tecnico Stefano Pioli sulla permanenza dei giocatori più importanti all’interno dello spogliatoio e dei suoi schemi, in modo da lanciare anche un chiaro segnale a tutto l’ambiente rossonero, entusiasta dopo quanto mostrato dai suoi beniamini in questo avvio di stagione.

Milan, Calabria pronto a rinnovare: il suo attuale contratto scade nel 2025

A tal proposito, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani avvieranno presto i discorsi legati al rinnovo di Davide Calabria, il cui attuale contratto andrà in scadenza nel giugno del 2025.

Come riportato da Sky Sport, il prolungamento del capitano del Milan non è mai stato in discussione. Difatti, entrambe le parti vogliono fortemente continuare il proprio percorso assieme. Pertanto, a breve la dirigenza e il suo entourage si siederanno al tavolo delle trattative per trovare un accordo per il prolungamento.

Tutto lascia pensare che si tratterà di una semplice formalità per il terzino classe 1996, entrato tra le fila delle giovanili rossonere nel lontano 2007 e pronto a dichiarare ancora una volta amore per i colori che ha da sempre difeso.