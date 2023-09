Mistero Caldara, cambia il suo futuro: la notizia è incredibile

Il futuro di Mattia Caldara potrebbe cambiare incredibilmente dopo la chiusura del calciomercato. Ora, infatti, si è aperto un’incredibile scenario.

Ieri sera ha avuto fine la sessione di calciomercato estiva 2023/2024. Questi due mesi molto intensi di trattative, il Milan li ha vissuti da protagonista, sia sotto il lato cessioni che sul lato entrate.

La società è riuscita a piazzare un grande numero di esuberi che avevano un peso notevole a bilancio, ma non tutti. Infatti, Mattia Caldara, non ha trovato una sistemazione e, ora, potrebbe cambiare incredibilmente il suo futuro.

Caldara in lista Champions: lunedì la decisione definitiva

Come riportato da TMW, il Milan sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di inserire Mattia Caldara nella lista UEFA per la Champions League.

Cambia il futuro di Caldara (LaPresse) – SpazioMilan.it

Il difensore ex Spezia, dunque, ha la seria possibilità di occupare il quarto slot per gli italiani, con Pellegrino che rischia di stare fuori. La lista definitiva è da consegnare entro lunedì a mezzanotte.