Chukwueze show in Nazionale: messaggio a Pioli

Il nuovo acquisto del Milan ha fornito un’ottima prestazione con la Nigeria, in attesa di scendere in campo dal primo minuto con i rossoneri.

In attesa del rientro dei nazionali, Pioli osserva con particolare attenzione le prestazioni dei propri calciatori in giro per il mondo. Nel pomeriggio Simon Kjaer è sceso in campo nella vittoria di misura in extremis della Danimarca in Finlandia, mentre per Samuel Chukwueze circa 15 minuti da subentrato nella sfida tra Nigeria e Sao Tomè and Prìncipe, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

I padroni di casa hanno liquidato la pratica con un netto 6-0, trascinati da uno scatenato Osimhen autore di una tripletta e dall’atalantino Lookman. Tuttavia, nonostante l’inizio dalla panchina, anche il talento rossonero si è imposto durante la gara.

Chukwueze, pochi minuti ma tanta sostanza: che ingresso con la Nigeria

L’ex Villareal ha fatto il suo ingresso in campo al 30′ della ripresa: scampoli di partita che sono bastati all’esterno per dire la sua. Dopo cinque minuti il classe 1999 ha servito all’attaccante del Napoli l’assist per il gol del 5-0, risultato sigillato all’84’ sul 6-0 proprio dallo stesso Chukwueze.

Un segnale di forma importante per il nigeriano, finora impiegato solo a gara in corso da mister Pioli. L’ala africana scalpita e al ritorno a Milanello proverà ad insidiare la titolarità di Pulisic con grande determinazione