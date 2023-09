Come stanno Maignan e Loftus Cheek? Pioli fa chiarezza in diretta

Un pareggio dal sapore di sconfitta per il Milan, che stecca nella gara d’esordio con il Newcastle. Finisce a reti bianche la sfida commentata a seguito del fischio finale da Pioli

Si ferma il Milan: il debutto dei rossoneri in Champions League si conclude con un pareggio a reti bianche. A “San Siro” è solo 0-0 con il Newcastle, a seguito di un match in cui ai punti il Diavolo avrebbe meritato molto di più.

Non mancano gli spunti di gioco degli uomini di Pioli, che impensieriscono in più occasione la difesa dei Magpies che, anche grazie ad un pizzico di sfortuna e di imprecisione, non riescono a sfondare il muro inglese.

Milan-Newcastle, Pioli soddisfatto: “Abbiamo fatto bene”, poi il commento su Maignan

Il tecnico rossonero ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport:

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una bella partita. Il nostro errore è stato non finalizzare occasione che sembravano non semplici ma potevamo sbloccare in piu occasioni. Peccato, abbiamo affrontato una grande squadra affrontando con grande intensità la gara ma non siamo riusciti a finalizzare. Era molto importante, dobbiamo continuare così. La determinazione e l’attenzione sono fondamentali.”

SULLE OCCASIONI:

“Io pensavo che Rafa spaccasse la porta, anche Oli ha avuto diverse chance. È un dispiacere grande, meritavamo di vincere ma stasera possiamo avere la testa alta per il futuro”

SUI TIFOSI:

“Ringrazio i tifosi che mi hanno capito ma anche quelli che ci hanno fischiato soprattutto per il derby. L’incitamento alla squadra è fantastico, anche i giocatori hanno risposto alla grande ma non siamo riusciti a segnare”.

SULLA REAZIONE:

“No non ho avuto paura che la squadra non rispondesse. Conosco i miei giocatori, domenica è stata difficilissima non per consolare ma per parlare alla squadra. Quando ci siamo concentrati sul Newcastle ho rivisto ciò che si deve vedere in una rifinitura prima di una grande partita. Il derby ci ha segnato, ma ora dobbiamo andare avanti

SUGLI INFORTUNATI:

“Loftus-Cheek è solo un crampo, Maignan dice di avere poco dolore. Mi fido di lui ma anche Sportiello ha giocato bene. Abbiamo tante partite e più giocatori si ha meglio è. Continuo a dire che però si gioca troppo. I giocatori sono fenomeni ma alzi la probabilità di infortuni, speriamo bene per Mike”.

