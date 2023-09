Contatti positivi con Cardinale, ritorno al Milan per Ibra? C’è un’incognita

Il Milan sta lavorando per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, ma questa volta con un ruolo in società. Ci sono però diversi ostacoli da superare.

Il Milan sta attraversando un periodo complicato, iniziato con la batosta subita nel derby contro l’Inter e proseguita nel pareggio interno di ieri sera contro il Newcastle, che ha complicato e non poco il cammino dei rossoneri verso quella che sarà la qualificazione agli ottavi di Champions. Ma nelle prossime ore potrebbe arrivare una notizia che risolleverebbe il morale a tutto l’ambiente, oltre che ai tifosi milanisti.

Cardinale studia il ‘nuovo’ ruolo per Ibra: c’è un incognita

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, dove si è discusso del ritorno dello svedese a Milanello, ma questa volta con un nuovo ruolo. Ruolo che però non è stato ancora definito e che di conseguenza rimanderà di qualche giorno quella che potrebbe essere l’eventuale fumata bianca.