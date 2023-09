Critiche a Leao dopo Milan-Newcastle, il giornalista non ci sta: “Robe da matti!”

Piovono critiche in casa Milan, soprattutto su Leao; il giornalista, però, va controcorrente.

Settimana difficile quella del Milan di Stefano Pioli: prima la schiacciante sconfitta contro i cugini dell’Inter, poi il pareggio alla prima uscita in Champions League davanti ai propri tifosi; nel mentre, due infortuni, di cui uno molto più pesante, quello di Maignan. Per il portiere francese si tratta di un risentimento al flessore della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate fra circa una settimana.

Biasin difende Leao, le parole del giornalista

Settimana difficile non solo per il Milan, ma anche per Rafael Leao, che ha ricevuto non poche critiche dopo la partita contro gli inglesi del Newcastle: l’uomo più atteso in casa rossonero, dal quale ci si aspetta il definitivo salto di qualità, ha faticato parecchio contro i nerazzurri, mentre contro gli inglesi si è divorato un gol a porta vuota.

Leao trasformato in un mix tra Marilyn Manson e Pierino la Peste per aver toppato una partita. Robe da matti. (Che poi, francamente, secondo me non ha neppure giocato così male).

Queste sono le parole, sul suo profilo Twitter, di Fabrizio Biasin: il noto giornalista, di fede nerazzurra, ha deciso di andare controcorrente e difendere il neo numero 10 rossonero, non condannandolo come tanti suoi colleghi.