Dalla Francia, buone notizie per Theo Hernandez: le ultime

Direttamente dal ritiro della Francia, arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Theo Hernandez.

Così come nel caso di Olivier Giroud e Pierre Kalulu, la presenza di Theo Hernandez nell’imminente derby contro l’Inter risulta in dubbio a causa di un problema fisico rimediato durante la sosta per le nazionali.

Un fastidio al polpaccio lo ha infatti costretto a non partecipare alle ultime due sedute di allenamento in gruppo agli ordini del CT francese Didier Deschamps. Vista l’apprensione degli scorsi giorni, però, l’ambiente rossonero può dirsi sollevato dopo aver appreso le ultime notizie direttamente dal ritiro della Francia.

Francia, Theo Hernandez in partenza con il resto del gruppo: a disposizione contro la Germania

Il pieno recupero di Theo Hernandez entro la stracittadina milanese di sabato prossimo non appare più così difficile come prima. A prova di ciò, un recente scatto postato dalla nazionale francese sul proprio profilo X ufficiale.

Nella foto, infatti, possiamo vedere il n°19 rossonero in partenza insieme al resto dei suoi connazionali in direzione Germania. Da ciò, si può quindi intuire come il terzino si sia lasciato alle spalle il fastidio muscolare e sia stato persino convocato per l’amichevole contro la nazionale tedesca. Pertanto, tutto lascia pensare che, a meno di eventuali ricadute, possa essere anche a disposizione di Stefano Pioli contro l’Inter.