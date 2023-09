Dalla Roma al Milan, ora è ufficiale: colpo rossonero

Le operazioni in entrata non si fermano mai per il club rossonero. Dopo giorni di attesa, finalmente arriva anche l’ufficialità.

Siamo ancora una volta in casa Milan. I rossoneri hanno passato un’intera estate di cambiamenti. Questi. per certi versi li possiamo chiamare stravolgimenti se si vuol dare un senso in più al cambiamento rispetto l’era Maldini-Massara. Il nuovo presidente Paolo Scaroni, coadiuvato da Giorgio Furlani, ha rimescolato le carte in società.

Il proprietario RedBird Cardinale ha deciso di rompere col passato, licenziando a giugno Paolo Maldini e Frederic Massara, dando una forte accelerata anche sul piano gestionale a un Milan in formato americano. Il nuovo organigramma rossonero prevede l’ascesa di Furlani come amministratore Delegato, nonché uomo operativo sul mercato. Il capo scout è Moncada invece. Non parliamo di calciatori quindi, tra le fila rossonere c’è un altro grande cambiamento in arrivo.

Cambia il Responsabile del Settore Giovanile

Andiamo con ordine, riportando il comunicato della società giallorossa: “L’AS Roma informa di aver risolto consensualmente il contratto che legava Vincenzo Vergine al Club. Vergine aveva assunto l’incarico di responsabile del Settore Giovanile giallorosso nel giugno del 2021“.

Vincenzo Vergine (classe 1968), ha alle spalle già un paio di esperienze nel settore. Nelle giovanili, ha lavorato per anni. Nel lontano 2006, Vincenzo approdò alla Fiorentina ricoprendo il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. In quel di Firenze, in quegli anni, c’era uno dei settori più emergenti del panorama italiano. Tanto da girare poi un docu-reality su MTV: “Calciatori – Giovani speranze” (2012). Rimase a Firenze fino al 2019, anno del Covid. Poi Vincenzo nel 2021 approda nella Capitale, sponda giallorossa.

Dopo Roma, adesso si torna al Nord. C’è il Milan che lo aspetta, e Vincenzo sembra pronto a ricoprire questo ruolo in tinta rossonera. Da Roma arriva anche il saluto di Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva: “A nome della Società AS Roma ci tengo a ringraziare Vincenzo per le energie e l’impegno profusi in queste stagioni, durante le quali abbiamo condiviso idee precise e progetti finalizzati alla crescita del Settore Giovanile – chiude Pinto – Lo saluto e gli auguro il meglio per le prossime sfide professionali che lo attendono“.

E dopo Firenze, Roma ecco Milano. Vincenzo Vergine è ufficialmente il nuovo Responsabile del Settore Giovanile rossonero. “Ringraziare la famiglia Friedkin e il direttore Tiago Pinto per l’opportunità che mi è stata data in questi anni – il saluto di Vincenzo alla Roma – Considero un privilegio aver fatto parte della famiglia giallorossa e aver potuto offrire il mio contributo lavorando per un Settore Giovanile che vanta una storia gloriosa. Porterò sempre nel cuore l’AS Roma e tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso“.

In queste ore inizierà la sua nuova avventura a Milano. Una chicca dei tifosi riguarda già il futuro dell’astro nascente Francesco Camarda, il golden boy classe 2008 che continua a “bruciare” le tappe con la maglia rossonera. Solamente pochi giorni fa siglava un record mai visto in Youth League, il più giovane italiano a siglare una doppietta (da super sotto età). Un profilo da tener d’occhio, ecco uno dei primi spunti nel lavoro di Vincenzo Vergine in questo nuovo Settore Giovanile.