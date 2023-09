Delusione in casa Milan: la lista per il Pallone d’Oro infrange i sogni dei tifosi

Sono state svelate oggi le liste dei candidati al prossimo Pallone d’Oro, delusione per i giocatori del Milan.

Nella giornata di oggi, nel corso di questa sosta dei campionati di calcio per le partite delle nazionali in vista di EURO24, i vertici di France Football hanno pubblicato l’elenco dei 30 calciatori e delle 30 calciatrici candidati/e. Per i tifosi rossoneri non c’è nessuna gioia personale perché nessun giocatore milanista è presente nella lista.

Delusione per i giocatori del Milan: anche Leao è fuori dai candidati al Pallone d’Oro

La lista dei candidati a vincere il prossimo Pallone d’Oro non contiene, come detto, nessun giocatore del Milan ma ci sono bensì due (più Onana ora ceduto allo United) rappresentati dei rivali dell’Inter. Per i rossoneri potrebbe essere una delusione soprattutto per Rafael Leao che è il miglior giocatore della squadra nonché uno dei maggiori esponenti del campionato di Serie A. Anche Theo Hernandez è sicuramente un giocatore che ha tutte le carte in regole per rientrare in questa lista.

Per i tifosi rossoneri sale ancora di più il rammarico se si pensa al fatto che nell’elenco è presente Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Si tratta di un grande avversario del numero 10 milanista nella corsa a miglior esterno d’attacco della Serie A. Probabilmente la vittoria dello Scudetto da parte degli azzurri ha influenzato molto nella scelta dell’ala georgiana.