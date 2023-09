Derby, Costacurta non ha dubbi: la risposta spiazza i tifosi

Alessandro Costacurta ha fatto una lunga analisi sul campionato italiano, gettando luce in modo particolare a quello che sarà il prossimo derby di Milano.

L’ex difensore del Milan, Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale del campionato di Serie A, rivolgendo un’attenzione particolare al derby di Milano, alla corsa per lo Scudetto e all’addio in rossonero di Paolo Maldini. Le parole dell’ex difensore rossonero forniscono una visione approfondita delle dinamiche della massima serie italiana, con un’analisi attenta e dettagliata.

Costacurta a tutto tondo sul Milan

L’ex difensore del Milan non ha dubbi sulla corsa Scudetto. Costacurta vede in cima alla lista dei candidati il club nerazzurro, con il Milan alle spalle del Napoli: “L’Inter è la più forte, poi dico Napoli, e Milan. Ma attenzione alla Juventus, senza coppe”. L’attenzione dell’attuale opinionista di Sky Sport si è poi rivolta all’imminente derby di Milano: “Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 lo dimostrano. La squadra di Simone Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori”.

Costacurta ha toccato anche il tema legato al calciomercato estivo, che ha visto il Milan rivoluzionare l’organico in modo netto: “Hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte. Il Milan ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più complicato”.

Mentre è stato ancora più chiaro sulle aspettative di Inter e Milan in Champions: “Nella scorsa annata si sono incastrate un paio di situazioni particolari e pure fortunate, però credo che oggi entrambe siano più forti e abbiano maggiore consapevolezza. Entrambe devono puntare ai quarti, così come il Napoli”. Proprio in merito al girone di Champions League del Milan, Costacurta si è espresso così: “Dovrà giocare sei battaglie. Conterà partire bene, ma soprattutto finire alla grande.”

Tra i tanti argomenti toccati, Alessandro Costacurta ha parlato anche dell’addio di Paolo Maldini al Milan. L’ex difensore si è detto amareggiato per la situazione legata al suo vecchio compagno di squadra: “Mi è dispiaciuto molto. Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico”.

Costacurta è certo che non peseranno le assenze di Maldini e Ibrahimovic. L’ex difensore è convinto: “Questo non è più il Milan di due-tre anni fa, i ragazzi sono uomini. In più bisogna riconoscere come Pioli sia diventato un allenatore molto bravo. Ha sempre avuto belle idee, ora è più sicuro”.