“È follia”, il sindaco Sala spiazza tutti sul nuovo stadio

Il tema legato al nuovo stadio continua ad essere argomento di grande discussione nella città di Milano. In merito, è arrivata la risposta del sindaco Sala alle parole del presidente Scaroni.

Si è aperto un capitolo importante nella corsa per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà nella città di Milano. In un incontro esclusivo organizzato dal Milan, il presidente Paolo Scaroni ha presentato ufficialmente il progetto per un nuovo impianto nell’area di San Donato, sottoponendolo all’approvazione del Comune di Milano. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata anche su San Siro, lo storico stadio condiviso dalle due squadre milanesi.

Il sindaco Sala replica alle parole di Scaroni

In tal senso, Scaroni ha dichiarato: “Non siamo qui a dire ‘addio e grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire. Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo”. Parole che hanno comportato ad una reazione da parte del sindaco di Milano.

Infatti, il sindaco Sala ha prontamente risposto alle dichiarazioni di Scaroni, affermando: “Paolo Scaroni è un amico e sa benissimo che se avessi la possibilità di togliere il vincolo su San Siro lo toglierei. Credo che un vincolo del genere, che tra l’altro è di tipo culturale, sia una follia. Siccome qualcuno l’ha messo questo vincolo dobbiamo capire cosa possiamo fare. Non ho il potere di toglierlo ma se lo potessi fare lo toglierei in un secondo”.

Sala è deciso: “Abbiamo un procedimento aperto e le parole di Scaroni mi fanno capire che non lo considerano chiuso. Noi gli abbiamo scritto qualche tempo fa per avere un aggiornamento e siamo in attesa. Le squadre dicono ‘può darsi che San Siro si possa mettere a posto ma se ci vogliono due anni, in questi anni andiamo a giocare altrove?’. Questo è il vero punto, è anche vero che non c’è un progetto ben fatto e approfondito”.

L’incertezza sul destino di San Siro e l’eventuale realizzazione di un nuovo stadio a Milano continua a essere al centro del dibattito, coinvolgendo non solo gli appassionati di sport ma anche il patrimonio culturale e architettonico della città.