“È stata colpa mia”: l’ammissione sorprende il Milan

Arriva l’ammissione del calciatore che sorprende tutto l’ambiente Milan: il giocatore si è attribuito tutta la colpa

Charles De Ketelaere, il promettente trequartista belga classe 2001, si è aperto sul suo recente trasferimento all’Atalanta, dopo un’esperienza altalenante al Milan. Le sue dichiarazioni, rilasciate dal ritiro della nazionale belga, dipingono un quadro di determinazione e desiderio di riscatto.

C’è voglia di rivalsa in Charles De Ketelaere. Dopo una stagione travagliata al Milan, con 32 presenze in rossonero e 0 gol, il talento belga ha voglia di prendersi i riflettori della Serie A con la maglia dell’Atalanta. Il giovane ex Brugge è pronto a prendersi una buona fetta di spazio nella squadra allenata da Gian Piero Gasperini per mostrare le sue reali potenzialità.

Milan, l’ammissione di De Ketelaere

De Ketelaere ha iniziato parlando dei suoi primi giorni a Bergamo, sottolineando le sfide che ha dovuto affrontare nell’adattarsi al nuovo ambiente: “Quando arrivi in un posto nuovo c’è molto da fare – le parole di CDK riportate dalla Gazzetta dello Sport -. Adattarti al paese, al sistema di gioco, alla lingua”. Tuttavia, il giovane talento ha anche ammesso una parte di colpa personale per la sua esperienza al Milan: “Se al Milan non ha funzionato, è stata anche in parte colpa mia. Non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento”.

Una delle sfide principali per De Ketelaere al Milan è stata la mancanza di continuità in campo. Ha affermato: “Non sempre ho raggiunto un alto livello, e entrare a partita in corso come spesso mi è successo non ha aiutato”. Il giocatore ha chiarito di sentirsi più a suo agio quando può giocare per periodi più lunghi e immergersi completamente nella partita. Ha anche menzionato il peso delle critiche: “Le critiche hanno fatto il resto. Cerco di isolarmi ma comunque le senti e non resti indifferente”.

Un altro aspetto che ha afflitto De Ketelaere è stato il mancato contributo in termini di gol: “Non aver mai segnato è stato un problema: la gente chiede gol e assist, non guarda soltanto alla prestazione”. Tuttavia, ha sottolineato che ha imparato molto tatticamente durante il suo periodo al Milan ed è convinto di essere diventato un giocatore migliore.

Riguardo al suo trasferimento all’Atalanta, De Ketelaere ha spiegato: “Il Milan in parte mi ha suggerito di andarmene. Ora voglio mettermi in mostra nell’Atalanta. Non è che non volessi andare al PSV Eindhoven o in altre squadre, semplicemente volevo i nerazzurri”. Inoltre, il giovane belga ha anche evidenziato la sua posizione più avanzata e il ruolo più vicino alla porta che sta ricoprendo ora, affermando che ciò gli permette di aspirare a diventare la migliore versione di sé stesso, mentre lo scorso anno giocava da centrocampista offensivo.

Charles De Ketelaere sembra essere determinato a rinascere a Bergamo con l’Atalanta, superando le sfide e le critiche che ha affrontato al Milan e cercando di dimostrare il suo valore come giocatore di alto livello.