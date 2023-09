Emergenza Loftus-Cheek, Pioli fa il punto: si prevede un lungo stop?

Durante la consueta intervista post-partita, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha aggiornato le condizioni del calciatore uscito malconcio nel primo tempo.

Il Milan ospitava la Lazio di Maurizio Sarri che era alla ricerca di punti per sistemare una situazione di classifica a dir poco disastrosa per i biancocelesti che dopo il secondo posto dello scorso anno, hanno tutte le carte in regola per riconfermarsi tra i primi quattro posti ma quest’inizio di stagione non è d’accordo con quanto appena detto.

D’altro canto c’è un Milan che dopo la batosta nel derby di due settimane fa sembrerebbe aver riordinato le idee sia in Champions League che in campionato come testimonia la prestazione di oggi pomeriggio in cui i rossoneri hanno dimostrato la loro fame di rivalsa e di vittoria.

Milan, le parole di Pioli sulle condizioni dell’inglese

Prestazione magistrale da parte degli uomini di Pioli macchiata però da una brutta notizia, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek è uscito al minuto 28 per dei problemi fisici e ha lasciato il posto al giovane Musah che ogni qualvolta è chiamato in causa, dimostra sempre di essere all’altezza della situazione.

Tornando alle condizioni dell’ex Chelsea, il tecnico rossonero durante la consueta intervista post-partita ha fatto il punto sulla situazione:

“Ruben ha sentito una fitta tra il pube e l’addominale, non è niente di muscolare e potrebbe essere una cosa positiva ma domani dovrà sottoporsi a degli esami per controllare l’entità dell’infortunio. È un vero peccato, stava giocando molto bene”

Domani si saprà con certezza il futuro del calciatore che in davvero pochissimo tempo è diventato un perno del centrocampo del Milan, le parole di Pioli però trasmettono fiducia sulla gravità del problema fisico del giocatore inglese, seguiranno aggiornamenti nella giornata di domani.