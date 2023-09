Furia Kjaer, non l’ha mandata giù: ha già pronta la risposta

Domani andrà in scena l’attesissima sfida tra Inter e Milan. Kjaer è infastidito. Pronta la risposta già nel derby della Madonnina

Cresce l’attesa per la sfida tra i due club di Milano che scenderanno in campo per provare a vincere nella giornata di domani. Alle ore 18.00 di sabato 15 settembre è previsto il fischio d’inizio a San Siro di Inter-Milan. I rossoneri sono pronti per provare a portare a casa i 3 punti che potrebbero risultare già importanti in chiave scudetto.

La sfida è chiaramente uno scontro diretto in chiave vittoria finale del campionato. Pioli dovrà fare a meno di due solidissimi difensori come Tomori e Kalulu per motivi diversi. Simon Kjaer è il candidato numero uno per formare la coppia centrale al fianco di Thiaw. Il danese è infastidito dalle critiche ricevute, la sua risposta

Critiche per il veterano danese, pronta la risposta sul campo!

Simon Kjaer comporrà con ogni probabilità la coppia difensiva con il giovane tedesco Thiaw in vista del derby di domani pomeriggio. Tomori ha subito un’espulsione nella scorsa sfida alla Roma e non sarà della partita. Kalulu ha subito un lieve infortunio in allenamento e non sarà del match di San Siro.

Il danese ha ricevuto varie critiche negli ultimi giorni. Il difensore non è un giovanissimo, 34 anni per lui. Delle prestazioni spesso non ottimali negli ultimi periodi ed il ruolo da titolare perso hanno portato il giocatore a subire vari giudizi negativi che lo ritrarrebbero come uno dei punti deboli dei rossoneri.

La sfida contro Lautaro Martinez e Thuram non sarà semplicissima per il classe ’89 che dovrà sapersi dimostrare pronto per ricoprire egregiamente il ruolo dello squalificato Tomori. Secondo Tuttosport, l’esperto centrale sarebbe risultato infastidito e contemporaneamente caricato dal giudizio negativo dei vari giornali e dei tifosi.

Il danese è stato colpito nell’orgoglio, ma adesso sembrerebbe più carico che mai per stupire tutti e vivere un derby da protagonista. L’obiettivo primario sarà non subire gol ed annullare i pericolosissimi Lautaro e Thuram. I rossoneri vorranno vincere il derby. Nelle ultime 4 sfide tra le due compagini hanno sempre prevalso i nerazzurri.

Il Diavolo vorrà riscattarsi per andare solo in vetta dopo le prime quattro giornate e consolidare la propria posizione nella lotta scudetto. Non sarà semplicissimo arginare i nerazzurri che sono parsi, ad oggi, in formissima e pronti per la sfida ai cugini milanesi. Kjaer è pronto per aiutare la squadra e rispondere sul campo alle critiche.