Futuro Kjaer, rinnovo in arrivo con il Milan? Svelata la volontà

Il centrale danese vuole chiudere la carriera con la maglia rossonera ma l’ultima decisione spetterà alla società

Nonostante sia stato chiuso nell’ultimo periodo da Tomori, Kalulu e Thiaw, Simon Kjaer ha rappresentato un pezzo di storia recente del Milan, con il difensore danese che per tanto tempo ha rappresentato un pilastro della difesa di Stefano Pioli.

Contro l’Hellas Verona, Kjaer ha raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera, con la cifra che poteva essere ancora più alta se il giocatore non avesse sofferto di problemi fisici in quest’ultimo periodo al Milan.

Non ancora deciso il futuro di Kjaer

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nazionale danese vorrebbe chiudere la sua lunga carriera con la maglia del Milan, dopo aver vestito tra le altre quelle di Roma e Atalanta.

Il contratto di Kjaer scade a luglio 2024 ma la società rossonera non ha ancora deciso il futuro del suo difensore. Resta quindi da aspettare e capire come saranno le prestazioni del difensore centrale, che in caso di solidità difensiva potrebbe ancora far parte del mondo Milan.