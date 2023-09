Futuro Maignan, l’annuncio spaventa i tifosi: ipotesi PSG

Le dichiarazioni rilasciate da Maignan in merito al PSG, sua ex squadra, lasciano presagire il possibile addio al Milan.

Come da sorteggio, il Milan si ritrova nel girone F. A detta di molti, il più arduo di questa Champions League 2023-24 dato il calibro di tutte le squadre che vi fanno parte: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.

Ponendola sotto un punto di vista prettamente romantico, il destino ha fatto sì che alcuni giocatori di questo gruppo avranno la possibilità di incrociarsi nuovamente con squadre di cui hanno vestito la maglia in passato.

Maignan sfida il PSG: “Sarà una grande partita”, poi il commento sul proprio futuro

Tra questi, saltano sicuramente all’occhio Gigio Donnarumma e Sandro Tonali, attesi da un incredibile ritorno a San Siro da avversari. Eppure, anche tra le fila dei rossoneri vi sono alcuni casi: ad esempio, Christian Pulisic, in forze ai gialloneri dal 2015 al 2019, oppure Mike Maignan, cresciuto calcisticamente a Parigi tra il 2009 e il 2015, ma non solo.

Pur essendo nato a Caienna, nella Guayana di Francia, il n°16 del Milan ha infatti passato gran parte della sua vita a Villiers-le-Bel, un quartiere povero situato proprio nella periferia della capitale francese.

Visto l’imminente ritorno a Parigi del portiere, in occasione della sfida del Parco dei Principi tra PSG e Milan del prossimo 25 ottobre, il quotidiano Le Parisien lo ha intervistato, chiedendogli anche se accoglierebbe in futuro la possibilità di vestire nuovamente la maglia della sua ex squadra: