Giroud-Leao, inizio di stagione da favola: il dato è stellare

Il Milan viene trainato da Giroud e Leao, la coppia ha registrato un dato stellare lì davanti. Sarà solo l’inizio di tanti successi?

L’inizio stagione del Milan in Serie A tutto sommato non si può di certo definire negativo, anzi, un unico scivolone arrivato contro l’Inter nel derby, poi però i rossoneri sono stati bravi a rialzarsi subito e a dimostrare sul campo e con i risultati. L’ultima gara vinta quella contro il Cagliari per 1-3 mercoledì pomeriggio che ha permesso al Milan di rimporsi seconda in classifica, adesso di nuovo a pari punti con l’Inter.

Il duo Giroud-Leao stupisce tutti: il dato

Quest’anno però lì davanti il Milan di Pioli sembra aver trovato una certezza assoluta, il duo Giroud-Leao, i due infatti in soli cinque giornate di campionato hanno già raggiunto un record straordinario.

Sono sette i gol che hanno segnato in due, praticamente più della metà delle tredici reti totali che i rossoneri hanno messo a segno in queste prime gare. Un dato veramente eccezionale che potrebbe solo crescere nel corso di questa stagione.