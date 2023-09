Greenwood-Milan, in Inghilterra sicuri: il retroscena di mercato

I media inglesi sganciano una clamorosa indiscrezione di mercato con i Rossoneri e l’ex attaccante del Manchester United diretti interessati.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia conclusa da ormai tre giorni, continuano a susseguirsi notizie di mercato. Stavolta ad essere al centro delle voci di corridoio è il Milan che proprio nell’ultimo giorno a disposizione ha chiuso per Luka Jovic dalla Fiorentina, ma secondo alcune indiscrezioni inglesi il serbo avrebbe potuto raggiungere Milanello assieme a Mason Greenwood.

Greenwood proposto al Milan: no dei Rossoneri

Come infatti riporta la testata britannica The Athletic, proprio nelle ultime 24 ore di mercato l’ex stella del Manchester United, stata fuori per più di un anno dopo delle accuse di violenza, è stata proposta in prestito al Milan, che ha però declinato l’offerta.

Il classe 2001 era stato anche in stretto contatto con la Lazio, ma a causa dei tempi stretti l’affare è saltato con l’inglese che si è poi trasferito in Spagna al Getafe.